Jazz-Pioniere in Eckernförde : 30 Jahre Jolly Jazz Fools

Die Eckernförder Jazzband gibt am Freitagabend ein Freiluftkonzert auf dem Rathausmarkt.

von Arne Peters

21. August 2019, 15:56 Uhr

Eckernförde | Vor 30 Jahren hatten sie ihren ersten Auftritt in Eckernförde: die Jolly Jazz Fools. Nun kehren sie zurück und geben am Freitag, 23. August, ab 19 Uhr ein Konzert mit einer musikalischen Bandbreite vom New-Orleans-Jazz bis hin zu Swing. Viele Musiker der ersten Stunde sind mit dabei, am Ende wird eine Brassband von 19 Musikern auf der Bühne stehen. Die Jolly Jazz Fools können zahlreiche Fernsehauftritte als Höhepunkte verzeichnen, ebenso einen Live-Auftritt in New Orleans.

Vor 30 Jahren hatte Bandleiter, Klarinettist Christoph Lauff, eine Notlösung für eine ausgefallene Band gesucht und damit den Grundstein für die Jolly Jazz Fools gelegt. Das Organisationsteam um Hermann Wolter und dem K7-Team mit Martin Kreul freuen sich auf zahlreiche Besucher.