Aral-Tankstelle Eckernförde : Drei Männer schlagen auf Tankstellen-Mitarbeiter ein – Polizei sucht Zeugen

Drei Männer haben in der Nacht auf den 29. Juni auf einen Angestellten der Aral-Tankstelle eingeschlagen und sind anschließend weggefahren. Wer hat etwas gesehen und kann der Polizei helfen?

Eckernförde | Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, kam es schon am 29. Juni zwischen 3.05 und 3.45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Tankstellengelände der Aral Tankstelle in der Flensburger Straße in Eckernförde. Zunächst geriet der Angestellte der Tankstelle mit einem offensichtlich betrunkenen Kunden in Streit, zwei weitere Personen kamen dazu ...

