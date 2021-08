3. Handball-Bundesliga : So läuft die Vorbereitung bei Aufsteiger TSV Altenholz – Test gegen Zweitligist

Die Ergebnisse spielen für Trainer Henning Berger aktuell noch keine Rolle und haben keine Aussagekraft. Nach dem klaren Sieg in der Vorwoche gegen die HG OKT gab es am Mittwochabend gegen Henstedt-Ulzburg ein 21:30.

Altenholz | Die Handballerinnen des TSV Altenholz und auch Trainer Henning Berger setzen alles daran, um am 4. September gegen den SC Alstertal-Langenhorn eine schlagkräftige und konkurrenzfähige Mannschaft aufbieten zu können. Dann beginnt für den Aufsteiger das Kapitel 3. Handball-Liga. Aktuell befindet sich das Team in der Vorbereitungsphase, in der es langsam...

