Eckernförde : 28-Jähriger mit Stichwunde ins Krankenhaus eingeliefert

Bei einem Streit in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde ein Mann durch ein Messer am Oberkörper verletzt.

von Arne Peters

12. August 2019, 14:45 Uhr

Eckernförde | Ein 28 Jahre alter Mann ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gegen 3.40 Uhr mit einer Stichverletzung am Oberkörper in die Imlandklinik eingeliefert worden. Der Mann wurde sofort behandelt, Lebensgefahr besteht nicht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt sich der 28-Jährige in einer Gruppe von vier Personen bereits gegen 3 Uhr im Bereich einer Tankstelle und einer Autolackiererei an der Flensburger Straße auf, als ein Pärchen hinzukam. Es kam zu einem Wortwechsel und Handgreiflichkeiten. Plötzlich ging der 28-Jährige zu Boden. Seine Begleiter brachten den jungen Mann in die Klinik, wo die Ärzte feststellten, dass es sich um eine Verletzung durch ein Messer handelte.

Der genaue Hergang und die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Tel. 04351/9080: Wer hat zur tatrelevanten Zeit in der Flensburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?