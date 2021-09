Trainingslager in Waabs : Warum sich die frühere Marathonmeisterin Nicole Krumme in Schwansen auf ihre Wettkämpfe vorbereitet

Noch vor dem Frühstück steht eine 16-Kilometer-Runde auf dem Trainingsplan. So bereitet sich die frühere deutsche Marathonmeisterin rund um Waabs auf den Harz-Gebirgslauf vor.

Waabs | Heute ist ein lauffreier Tag, deshalb begann der Morgen mit einer Stunde Krafttraining und am Nachmittag sitzt Nicole Krumme entspannt im Wintergarten von Familie Sörensen in Waabs. Die 36-jährige Thüringerin trainiert hier für ihren dritten Marathon, der am 9. Oktober im Rahmen des Harz-Gebirgslaufs in Wernigerode stattfindet. Quasi der Gegenentwurf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.