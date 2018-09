Haushaltskonsolidierung : 24 Millionen Euro – Eckernförde erwartet Schuldenrekordjahr

Der Erste Nachtrag 2018 endet noch mit einer „schwarzen Null“. Doch hohe Investitionen lassen die Schulden 2019 auf 24 Millionen Euro anwachsen.

von Gernot Kühl

26. September 2018, 11:15 Uhr

Noch stimmen die Zahlen. Der erste Nachtragshaushalt 2018 beschert der Stadt einen um 2300 Euro gestiegenen Jahresüberschuss in Höhe von 236 900 Euro – der dritte positive Jahresabschluss in Folge. Bei einem 40-Millionen-Etat sei das eine „schwarze Null“, sagte Bürgermeister Jörg Sibbel am Montagabend in der Ratsversammlung. Er warnte die Anwesenden eindringlich davor, daraus falsche Schlüsse zu ziehen und den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung zu verlassen. Angesichts der doppelt so hohen Investitionen im nächsten Jahr in Höhe von 10 Millionen Euro – unter anderem Sprottenschule, Stadthalle, Klärwerk, Parkdeck, 3. Gleis – sowie abzusehenden weiteren Investitionen in den Folgejahren bestehe dafür nicht der geringste Anlass. So müssten 2019 Kreditermächtigungen in Höhe von 6,95 Millionen Euro erteilt werden, um die hohen Ausgaben finanzieren zu können – die Eigenmittel reichten dafür nicht, wie der Bürgermeister unter Hinweis auf die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2019 ausführte.

Auch wenn der Einfluss des ersten Nachtrags auf die Finanzkraft der Stadt „unspektakulär“ sei, gebe es in Einzelpositionen beachtliche Veränderungen, so Sibbel. Da wären die um 800 000 auf 6,5 Millionen Euro gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zu nennen. Auch die Anteile der Stadt am Steueraufkommen des Bundes und Landes seien saldiert um rund 500 000 Euro gestiegen.

Bei den Aufwendungen gibt es größere Veränderungen:

>um 338 000 Euro gestiegene Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses ;

>Ausgleich des Jahresverlustes der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH in Höhe von 500 000 Euro (21 000 Euro mehr als veranschlagt);

>Bauunterhaltung Sprottenschule (Deckensanierung, Klassenräume, Planungskosten für Flachdachsanierung) 140 000 Euro;

>weitere Mehraufwendungen: 55 000 Euro städtischer Anteil für B-Plan „Prinzenstraße“ wegen der gewünschten Ansiedlung eines Lebensmittelnahversorgers sowie weitere 48 000 Euro für den Winterdienst.

Insgesamt stehen den erhöhten Erträgen von 1,391 Millionen Euro Mehraufwendungen von 1,389 Millionen Euro gegenüber.

Durch den Nachtragshaushalt wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,86 Millionen Euro für 2018 erteilt, da die Aufwendungen und Auszahlungen nicht vollständig aus eigener Kraft zu leisten seien, erklärte der Bürgermeister. „Das zeigt uns, dass wir den erfolgreichen Weg der Haushaltskonsolidierung nicht verlassen dürfen und weiterhin große Anstrengungen erforderlich sind, um auch kommenden Generationen eine attraktive und lebenswerte Stadt zu bieten, die aufgrund solider Finanzen handlungsfähig bleibt.“ Nur dann könne die Stadt ihren Bürgern weiterhin vielfältige freiwillige Leistungen in den Bereichen Bildung, Sport, Kunst, Theater oder Tourismus anbieten.

Finanzausschussvorsitzender Ralph Krüger (CDU) warnte ebenfalls davor, sich von der Haushaltskonsolidierung zu verabschieden. Die sei wichtiger denn je, sagte Krüger unter Verweis auf die Ende 2018 auf 14,7 Millionen Euro steigende Verschuldung der Stadt. Ende 2019 würde diese sogar auf 24 Millionen Euro anwachsen. Die Verschuldung des „Gesamtkonzerns Stadt“ – Stadt, Stadtwerke, ETMG – belaufe sich nunmehr auf 55,4 Millionen Euro. „Wir müssen die Haushaltskonsolidierung im Auge behalten und Wege finden, sparsam und wirtschaftlich zu arbeiten“, forderte Krüger. Er appellierte an seine Ratskollegen, die „wertvollen Personalressourcen“ der Verwaltung nicht durch ein Übermaß an Anträgen und Prüfaufträgen zu belasten. „Bitter enttäuscht“ sei er über die bis dato mangelhafte Beteiligung der Bürger bei der mit 35 000 Euro geförderten Initiative der Stadt für den Prozess der Bürgerbeteiligung.

Der Rat stimmte dem 1. Nachtrag 2018 geschlossen zu.