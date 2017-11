20 Jahre Seniorenredaktion: „Ein großer Tag, um zu feiern“

vergrößern 1 von 4 1 von 4





von Gernot Kühl

erstellt am 04.Nov.2017 | 06:52 Uhr

Bei besonderen Anlässen verlässt die über 20-köpfige Seniorenredaktion der Eckernförder Zeitung auch mal ihr Verlagshaus im Schulweg 7, um andernorts ihre Redaktionssitzungen abzuhalten. Jetzt war wieder so ein besonderer Moment – der 20. Geburtstag. Die „Anreise“ zum Auswärtstermin war dieses Mal extrem kurz, zehn Meter Luftlinie. Die öffentliche Sitzung fand im Kommunalen Kino im „Haus“, der selbstverwalteten Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt der Stadt Eckernförde in der Reeperbahn 28 statt. Die Adresse war gut gewählt, die Besucherplätze waren trotz des grimmigen Wetters gut gefüllt. Die Organisation sämtlicher Geburtstagsaktivitäten – so auch die Ausstellung in den Vitrinen der Bürgerhalle des Rathauses und die öffentliche Redaktionssitzung – lag in den Händen des vierköpfigen Orga-Teams mit Ingrid Margarethe Engelmann, Bärbel Hoffmann, Rudolf Klinge und Dr. Heinrich Mehl. Sie hatten zusammen mit dem engagierten „Haus“-Team um Leiterin Nadine Förtsch den Abend vorbereitet. Im Mittelpunkt standen ausgewählte Vorträge der Seniorenredakteure, die auf der Bühne Platz genommen hatten. Ingrid Margarethe Engelmann und Bärbel Hoffmann moderierten und begrüßten die Gäste, unter ihnen auch der stellvertretende Bürgermeister Jörg Meyer, Kulturbeauftragte Andrea Stephan, VHS-Leiter Ralf-Ulrich Wanderer und das langjährige Verlegerehepaar der Eckernförder Zeitung, Heinz und Irmtraud Blenckner.

Der stellvertretende Bürgermeister Jörg Meyer überbrachte der Seniorenredaktion die Grüße der Stadt Eckernförde und der Ratsversammlung. 20 Jahre Seniorenredaktion seien „wahrlich ein großer Tag, um zu feiern.“ Meyer erinnerte an die Gründung nach dem Besuch des Redaktionsleiters Gernot Kühl beim Frühstück des Seniorenbeirats der Stadt in der Bürgerbegegnungsstätte. Thema damals – „Ein Blick hinter die Kulissen der Eckernförder Zeitung – ein Blick, der Folgen haben sollte“, sagte Jörg Meyer. Die erste Redaktionssitzung fand im Spätsommer 1997 statt, die erste Seniorenseite erschien am 28. Oktober 1997, seitdem Woche für Woche. „Die Leser wurden und werden unterhalten mit vielen Arten von Gedichten und spannenden Geschichten. Sie sind eine Redaktion, in der Seniorinnen und Senioren selbst verantwortlich tätig sind, eine Redaktion mit einem breiten Themenspektrum aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Themen, die für alle Altersgruppen interessant sind“, hob der stellvertretende Bürgermeister hervor. Dies alles spiegele sich in einem von Ingrid Hoy geschrieben Gedicht vom 9. März 2011 wider, das Meyer vortrug (siehe Kasten „Die Seniorenredaktion unten rechts). „Treffender kann man Ihre Arbeit nicht beschreiben“, so Meyer.

Der stellvertretende Bürgermeister versäumte aber auch nicht, auf Artikel 5, Absatz 1, des Grundgesetzes hinzuweisen, in dem es heißt: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt.“ Es gebe heute auf der Welt noch zu viele Länder, „die diese Grundrechte und die Pressefreiheit verachten und dabei Überreste totalitärer Praktiken aufweisen, die demokratisch bekämpft werden müssen“. Das 20-jjährige Bestehen der Seniorenredaktion, in Verbindung mit den hauptberuflich tätigen Journalisten, würdige Menschen, die für Meinungs- und Pressefreiheit regional und überregional eintreten, und zwar frei und ungehindert.

Medien- und Pressefreiheit müsse aber auch gestaltet werden, einen Rahmen erhalten. „Sie muss gelebt werden. Das ist eine Frage des Rechts, aber vor allem eine Frage gelebter Verantwortung. Diese Verantwortung obliegt der ganzen Gesellschaft, den Mediennutzern, den Medien, den Journalisten und den Politikern“, sagte Meyer. Eine Demokratie funktioniere dadurch, dass sich das Volk in Freiheit eine eigenständige Meinung bilden könne. Dazu brauche es eine freie Presse und freie Medien. Dabei liege es in der Verantwortung der Presse, umfassende Informationen zu ermöglichen, die Vielfalt der bestehenden Meinungen wiederzugeben sowie selbst Meinungen zu vertreten. „Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sind zwei Seiten ein und derselben Medaille“, erklärte Meyer, „sie haben nicht ohne Grund ihren Standort in demselben Grundrechtsartikel“, den nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht festgestellt habe. Ein bekannter deutscher Journalist habe das in einfachen Worten auf den Punkt gebracht: „Pressefreiheit ist das tägliche Brot für die Demokratie”.

Die Presse bediene das Informationsinteresse der Bevölkerung. „Wie viele Bürger können diese komplexen Zusammenhänge ohne zusammenfassende Darstellung in den Medien verstehen? Hier kann die Presse helfen, als Multiplikator Verständnis über die staatlichen und auch regionalen Zusammenhänge zu erreichen. Andererseits gehört dazu aber auch, unangenehmen Wahrheiten auf die Spur zu kommen und Missstände ans Tageslicht zu befördern. Diese Aufgaben der Medien sind gleichermaßen wichtig, auch wenn sie uns zuweilen ein bisschen auch ärgern“, schloss Jörg Meyer sein Grußwort, das er mit einem Zitat des verstorbenen Alt-Bundeskanzlers und „Zeit“-Herausgebers Helmut Schmidt beendete: „Das Leben ist schön. Schreiben wir drüber.“



Lebhafte Sitzungen





Danach gehörte die Bühne den Vortragenden aus der Seniorenredaktion. Der Ablauf ähnelte dabei den monatlichen Redaktionssitzungen, die immer am ersten Dienstag im Monat um 15 Uhr im EZ-Verlagshaus im Schulweg 7 bei Kaffee und Keksen stattfinden: Jeder trägt seinen Text zu einem frei gewählten Thema vor und steht dann für Fragen oder Diskussionen bereit. Bei etwa 20 Texten pro Sitzung mit entsprechender Aussprache sind anregende Sitzungen die Regel. Aus diesem monatlichen Fundus werden die Beiträge für die wöchentliche Seniorenseite ausgewählt, wobei es aufgrund der Vielzahl der Texte auch mal zu etwas längeren Wartezeiten für einzelne Beiträge kommen kann. Neben den monatlichen Sitzungen und wöchentlichen Seniorenseiten stehen auch gemeinsame Unternehmungen auf dem Programm, die immer wieder den Zusammenhalt der Gruppe fördern. Bei den jährlichen Weihnachtsfeiern bringt die EZ dann die ebenfalls bestehende, wenn auch deutlich kleinere Jugendredaktion mit der Seniorenredaktion zusammen.



Große Vielfalt





Im Kommunalen Kino hörten die rund 50 Gäste 16 Beiträge, wie immer höchst unterschiedlicher Thematik und Machart. Die einzigen noch verbliebenen Gründungsmitglieder – Eve Wagner und Rolf F. Zimmermann – machten mit einem Rückblick auf 20 Jahre Seniorenredaktion und einer Reminiszenz an die erste selbstgekaufte Lederjacke und jugendliche „Halbstarken“-Kino-Erlebnisse den Auftakt, gefolgt von Inge Kiles „Fettnäpfchen“-Geschichte und Jürgen-Detlef Röhrigs Gedicht „Melancholie in Einsamkeit“, das seine Tochter Renate für den mit 100 Jahren ältesten Seniorenredakteur vortrug. Helga Knacke schilderte, was im Alter von 80 Jahren noch alles möglich ist, Ursula Wedler widmete sich kritisch-ironisch dem Thema Festreden (wobei sie ausdrücklich die von Jörg Meyer ausnahm), Annegret Meeves trug eine amüsante plattdeutsche Geschichte über Ökelnamen in und um „Göb“ (Güby) vor, bei Kurt Füchtner wurde es anschließend bei seinem Bericht über Hunger und Leid in Afrika ernster. Füchtner schlug vor, den frei werdenden „Soli“ in einen Marshall-Plan für Afrika zu investieren.

Nach der Pause erinnerte Bernd Rothe – ebenfalls auf Plattdeutsch – an die große Sturmflut von 1872, der Experte fürs Maritime, Peter Sparr, widmete sich in humorvoller Weise den Tücken des Bananen-Transports über See, Ingrid Margarethe Engelmann beschrieb die Verlockungen ihrer Bücherwand und des geballten Wissens von Nachschlagwerken, Oluf Castagne glänzte mit pointierten lyrischen Einschüben, Rudolf Klinge trat in einen Dialog mit seinem Herzen, um besser einschlafen zu können, Heinrich Mehl war mit einem satirischen Gedicht über das Altern vertreten, Bärbel Hoffmann entführte die Zuhörer ins Land der Traumfängerei und Dora Löwner pries ihre Vorliebe für den Wald.

Mit einem herzlichen Dank an Nadine Förtsch und ihr Team (Leon, Marie-Luise und Weronika), Blumensträußen und Gutscheinen endete eine lebendige, sehr unterhaltsame und anregende Geburtstagslesung nach gut zwei Stunden. Die Seniorenredaktion nimmt nach diesem Auftritt gut gerüstet die nächsten 20 Jahre ins Visier.