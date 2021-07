2. Golf-Bundesliga der Damen : GC Altenhof will Heimvorteil nutzen und Klassenerhalt perfekt machen

Die GCA-Herren stehen kurz vor dem Abstieg in die Oberliga. Vor ihren Heimfans wollen sie sich aber am Sonntag noch einmal in guter Form präsentieren.

Altenhof | Unterschiedliche Vorzeichen am Sonntag beim Heimspieltag des GC Altenhof: Während die Damen in der 2. Golf-Bundesliga Nord befreit aufspielen und aller Voraussicht nach den Klassenerhalt vor heimischen Fans bejubeln können, stehen die Herren in der Regionalliga Nord vor dem Abstieg in die Oberliga. Die Hoffnung lebt noch, aber es muss wohl ein Wunder ...

