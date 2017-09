Sanierung : 2,7 Millionen Euro für Sporthallen

vergrößern 1 von 2 Foto: Gerken 1 von 2

von Arne Peters

erstellt am 23.Sep.2017 | 05:49 Uhr

Eckernförde | Die Sporthalle I am Schulzentrum Süd ist noch bis zum 25. September gesperrt. Das gab Bauamtsmitarbeiter Timm Orth in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses bekannt. Grund ist ein Wassereintritt während der mittlerweile abgeschlossenen Dachsanierungsarbeiten. Die Folgeschäden werden derzeit geprüft. Für die Behebung der Schäden werde das Unternehmen in Regress genommen.

Noch auszuführen an Halle I und II seien die Sanierung des Daches vom Umkleidetrakt, die Erneuerung der WC-Anlagen und Innentüren sowie eine Mängelbeseitigung an der Lüftungsanlage. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 2 Millionen Euro.

Zusätzlich muss einiges für den Brandschutz getan werden. Dazu gehört unter anderem eine Brandabschnittstrennung beider Hallen, die Installation einer flächendeckenden Brandmeldeanlage, eine Veränderung der Fluchtwegführung in Halle II, ein teilweiser Austausch der Dachdämmung und der Einbau mehrerer Brandschutztüren. Die Kosten für beide Hallen belaufen sich auf insgesamt rund 700 000 Euro.

Timm Orth wies auf die Kosten im Vergleich zu einem Neubau hin: „Ein Neubau würde pro Halle 5 Millionen Euro kosten. Die Renovierung für beide Hallen liegt bei 2,7 Millionen Euro.“

Ratsherr Jürgen Neumann (SPD) sprach die Einlassbeschränkung auf 100 Personen an, die Timm Orth bestätigte: Der derzeitige Stand des Brandschutzes entspreche nicht der Versammlungsstättenverordnung, weshalb in die Hallen I und II jeweils nur 100 Personen eingelassen werden dürfen. „Diese Beschränkung hat bis zum Ende der Maßnahmen Bestand.“ Allerdings, so ergänzte Bürgermeister Jörg Sibbel, dürften in die Halle III 399 Personen. „Also in alle drei Hallen insgesamt 599 Menschen“. Die Einschränkungen gelten in erster Linie für Zuschauer. „Veranstaltungen können weiterhin stattfinden.“