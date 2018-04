DGzRS : 19 Einsätze für die Seenotretter

Weniger Einsätze für die Damper DGzRS-Stadion. / Willkommenstag für neues Boot „Nimanoa“ am 28. April.

von Dirk Steinmetz

09. April 2018, 06:41 Uhr

Damp | Die Ausmusterung des Seenotrettungsbootes Karl van Well und die Indienststellung der neuen Nimanoa waren sicherlich die Höhepunkte des Einsatzjahres 2017 der DGzRS-Station Damp. Mit 380 PS-Motorleistung schiebt das neue Seenotrettungsboot Nimanoa Vormann Thomas Schulze und seine insgesamt zehn ehrenamtlichen Seenotretter mit 19 Knoten über die Ostsee vor Damp.

„2017 war ein eher ruhiges Einsatzjahr“, berichtet Schulze, der jetzt in seinem elften Jahr Vormann ist. Aufgrund der im Vorjahr sehr stabilen (schlechten) Windverhältnisse, es gab wenige Wechselereignisse, die Segler und Motorbootfahrer überraschen konnten, zählte die Station nur 19 Einsätze. Dramatisches sei nicht dabei gewesen. Bei ungünstigem Wind vor allem aus Osten würden viele Wassersportler im Damper Yachthafen abwarten, so die Beobachtung von Schulze. Insgesamt waren die Ehrenamtlichen zu 60 Kontrollfahrten auf der Ostsee. Im Rückblick stellt der Vormann fest, dass die Zahl der Einsätze für vermisste Kitesurfer oder Surfer zurückgegangen sei. Hier wirke sich wohl die Initiative aus, dass die DGzRS den Wassersportlern Kitesticker anbietet, auf denen die Wassersportler angeben, wo sie erreichbar sind. Treibt so ein gekennzeichnetes Segel oder Board an, kann schnell telefonisch abgeklärt werden, ob der dazugehörige Segler in Sicherheit ist. Genauso hilfreich sei die kostenlose App SafeTrx für Smartphones. Über die App wird die Route der Segler aufgezeichnet, auf die im Notfall die Seenotleitung (MRCC) zugreifen kann, erklärt Schulze. Zudem alarmiere die App automatisch den privaten Notfallkontakt der Wassersportler, wenn sie überfällig sind. Beim Anruf über die App wird zugleich automatisch die aktuelle Position an die Seenotleitung gesendet.

Die Zahl der Ehrenamtlichen konnte im Vorjahr bei zehn konstant gehalten werden, obwohl zwei Rettungsmänner altersbedingt ausscheiden mussten. Nach wie vor sucht die Station aber noch weitere Helfer, „die Zeit und Lust haben für den Job“, sagt Schulze. Infos gibt er gerne unter Tel. 0172/1660573. Jeden Montag ab 18 Uhr treffen sich die Mitglieder in der neuen großen DGzRS–Wache am Damper Südhafen an der Niebymole.

Schulze und sein Team hoffen, dass das neue Rettungsboot, ein Aluminium-Neubau für rund eine Million Euro, voll mit modernster Technik, junge Leute interessiert. „Das neue Boot ist etwas ganz anderes als die alte Karl van Well“, stellt der Vormann fest. „Das Boot ist super und liegt gut im Wasser“. Es ist zwei Meter länger, einen halben Meter breiter und verfügt über eine vernünftige Unterbringungsmöglichkeit für Verletzte.

An der alten Karl van Well, die 25 Jahre im Dienst war, kannten sie jede Schraube und jeden Schalter. Nun üben die Helfer den Betrieb des neuen Bootes. Es fährt sich eben anders und auch die Technik ist topmodern. Die Nimanoa war am 8. November in Warnemünde von TV-Moderatorin und DGzRS-Botschafterin Heike Götz getauft worden (wir berichteten). Gebaut hatte das 10,1-Meter-Boot die Rostocker Werft Tamsen Maritim. Am Tag darauf wurde es nach Damp überführt.

Die Karl van Well, ein 8,5 Meter langes Rettungsboot, wurde nach der Ankunft des neuen Bootes nach Bremen in die Zentrale der DGzRS überführt und überholt. Schon Ende Dezember wurde das Boot dann an Bord eines Frachtschiffes verladen und nach Uruguay verschifft. Die DGzSR hat das Boot an die Schwesterorganisation Asociación Honoraria de Salvamentos Maritimos y Fluviales (ADES) übergeben. „Wir sind froh, dass das Boot weiter im Einsatz ist, um Menschen aus Seenot zu retten“, sagt Schulze. Das Boot zu verschrotten, hätte den Helfern weh getan.

Selber einen Blick auf das neue Fahrzeug werfen können Bürger am „DGzSR-Willkommenstag“ am Sonnabend, 28. April. Ab 11 Uhr ist ein buntes Programm an der Station. Dazu werden fünf weitere Einsatzboote erwartet.