Weltkindertag in Eckernförde : 1700 Euro für Flüchtlingskinder in aller Welt

von Achim Messerschmidt

23. September 2018, 14:52 Uhr

Eckernförde | Rund 500 Kinder feierten am vergangenen Donnerstag, dem Unicef-Weltkindertag, auf dem Rathausmarkt (wir berichteten). Das Motto in diesem Jahr: „Kinder brauchen Freiräume“. Es wurde getanzt, Musik gemacht und gespielt. Es war das mittlerweile 28. Kinderfest in Eckernförde. Wie Ingrid Miertsch von Unicef jetzt mitteilte, wurden bei dieser Aktion 1700 Euro eingenommen. „Das Geld soll, wie im vergangenen Jahr, Flüchtlingskindern in den Flüchtlingslagern zu Gute kommen“, teilte sie mit. Dort werde es für Nahrung, Medikamente und Schulbildung eingesetzt.