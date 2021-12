Weihnachtsaktion in Lindau : Warum es sich lohnt, auf ein blaues Fahrrad in der Gemeinde zu achten

Die FWGL startet die Aktion „Blaues Fahrrad“ und platziert jeweils am 4., 11. und 18. Dezember ein Fahrrad in der Gemeinde. Wer es sieht, kann die Sichtung melden und mit etwas Glück ein Weihnachts-Taschengeld gewinnen.

