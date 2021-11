Strohballen-Brand in Windeby : Brandstifter von Wildkamera fotografiert – Kripo fasst 17-Jährigen

Abseits aller öffentlichen Wege war er sich sicher, nicht erwischt zu werden, doch eine Wildkamera erfasste ihn und lieferte der Polizei die Beweise: Ein 17-Jähriger hat im Oktober einen Brand in Windeby gelegt.

Eckernförde | Der Brand von knapp 300 Rundballen aus Stroh und Heu in der Nacht zum 2. Oktober in Windeby scheint aufgeklärt zu sein: Die Kripo Eckernförde hat einen 17-jährigen Eckernförder gefasst, der den Brand gelegt und so einen Schaden von 6000 Euro verursacht haben soll. Weiterlesen: Brandstiftung: 300 Stroh- und Heurundballen stehen lichterloh in Flammen...

