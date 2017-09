Bauland in Eckernförde-Süd : 150 Häuser für „Schiefkoppel Süd“

vergrößern 1 von 2 Foto: IPP 1 von 2

von Gernot Kühl

erstellt am 22.Sep.2017 | 06:53 Uhr

Eckernförde | In Eckernfördes Süden soll wieder groß gebaut werden. Auf einer 16,2 Hektar große Ackerfläche zwischen den drei Wohnsiedlungen Domsland, Diestelkamp und Schiefkoppel sollen 150 Wohneinheiten überwiegend als Einfamilienhäuser und Doppelhäuser gebaut werden. Auch einige mehrgeschossige Wohnhäuser könnten errichtet werden. Eigentümer des Baulandes ist die Landgesellschaft Schleswig-Holstein (LGSH), die Nachfolgeorganisation der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) und Tochterunternehmen der Investitionsbank Schleswig-Holstein. LGSH-Projektleiterin Bettina Hansen kündigte am Mittwochabend im Bauausschuss an, dass die Landgesellschaft die Baugrundstücke ohne zwischengeschalteten Bauträger direkt an bauwilligen Bürger verkaufen werde. Weitere Details wie die Zuschneidung der Baugrundstücke und die Grundstückspreise stehen noch nicht fest. Der Bauausschuss stimmte dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 73 „Wohngebiet Schiefkoppel Süd“ einstimmig zu. Die Ratsversammlung entscheidet am 28. September abschließend über den Beginn des Bauleitverfahrens, der ein bis eineinhalb Jahre dauern wird - danach könnte mit der Erschließung des Gebiets und dem Bau der Straßen und Häuser begonnen werden.

Was Bürgermeister Jörg Sibbel, Bettina Hansen von der Landgesellschaft und Planer Thomas Struckmeyer von IPP in Kiel vorstellten, dürfte für viele Eckernförder und potentielle Neubürger sehr interessant werden. Denn es lockt Bauland zu einem akzeptablen Preis in durchgrünter Stadtrandlage. Die Anbieter und Planer rechnen mit einer regen Nachfrage. Auch die Stadt könnte als Erwerber von Baugrundstücken auftreten und diese als Erbpachtgrundstücke anbieten.

Der Bürgermeister wies auf die perspektivische Langzeitplanung hin, die bereits bei der Erschließung des Wohngebiets Domsland begonnen habe, als die damalige LEG die nun zur Bebauung anstehende Fläche gleich mitkaufte. Und das benachbarte Wohngebiet Schiefkoppel sei versorgungstechnisch so erschlossen worden, das das künftige Wohngebiet gleich mit angeschlossen werden konnte. Sibbel zeigte sich erfreut über die Direktvermarktung ohne Bauträgerbindung, in der Schiefkoppel sei das wegen der angespannten Finanzlage der Stadt nicht möglich gewesen. Positiver Nebeneffekt: Eckernfördes Einwohnerzahl steigt weiter, und jeder zusätzliche Einwohner beschere der Stadt Mehreinnahmen von 700 Euro bei den Schlüsselzuweisungen des Bundes. Aber – es sei die „letzte große, zusammenhänge Fläche für den Wohnungsbau“. Danach müsse man sich etwas einfallen lassen.

Einige Grundpfeiler der Planung hatte Thomas Struckmeyer im Gepäck. Er formulierte folgende Planungsziele:

>Einbindung der neuen Wohngebiets in die umgebenden Siedlungen,

150 Wohneinheiten mit Schwerpunkt Eigenheim,

Kfz-Erschließung über das bestehende Wohngebiet Schiefkoppel,

>keine Kfz-Anbindung an Domsland und Diestelkamp,

>Busanbindung ans Domsland,

>fuß- und radläufige Anbindung an Schiefkoppel, Diestelkamp und Domsland,

>Berücksichtigung des Geländeprofils (Höhendifferenz von acht Metern),

>Erhalt der Waldflächen und der prägenden Bäume.

Die gestalterische Ausrichtung werde im Bebauungsplan vorgegeben, man stelle sich dabei „ein Mittelding zwischen Domsland und Schiefkoppel“ vor, erklärte der Planer.

Rainer Beuthel (Die Linke) war unzufrieden, weil er sozialen Wohnungsbau vorangebracht wissen möchte. Es dürften nicht wie im Borbyer „Prinzenpark“ nur „kleine Alibi-Wohnungen“ für sozial schwächere Menschen entstehen. Frauke Piechatzek (SPD) regte an, in diesem Wohngebiet von vornherein Ferienwohnungen zu verbieten – und wurde von Planer Struckmeyer bestätigt: „Klare Sache, Ferienwohnungen haben dort nichts zu suchen.“