Letzte Klimastreik vor Wahl : „Fridays-for-Future“ ist in Eckernförde eine generationsübergreifende Bewegung geworden

Rund 150 Teilnehmer nahmen am Freitag am letzten globalen Klimastreik vor der Bundestagswahl teil. Darunter auch viele ältere Menschen, die sich in dieser Frage mit den jungen Aktivisten einig sind.

Eckernförde | Die letzte „Fridays-for-Future“-Demo vor der Bundestagswahl sorgte am Freitag noch einmal für eine große Resonanz. Etwa 150 Teilnehmer zogen von der Hafenspitze durch die Innenstadt bis zum Rathausmarkt, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Unter dem Teilnehmern waren auffallend viele ältere Bürger, die sich mit dem Anliegen der jungen Generation sol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.