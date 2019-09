15-Jährige aus Kiel vermisst

Avatar_shz von mks

03. September 2019, 11:38 Uhr

Kiel | Seit Ende August wird die 15-jährige Walaa aus Kiel vermisst. Die Jugendliche wohnt in der Lornsenstraße und wurde zuletzt am Mittwoch, 21. August, im Bereich der Feldstraße gesehen. Sie könnte sich im gesamten Kieler Stadtgebiet aufhalten, wie die Polizei mitteilte. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte keine Straftat in Verbindung mit ihrem Verschwinden stehen. Sie ist etwa 1,60 m groß, von schlanker Statur und hat schwarze Haare. Wer sie gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.