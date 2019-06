Edle Schiffe in Eckernförde : 140 klassische Yachten liegen dicht an dicht im Hafen

Auf der Wettfahrt des bundesweiten Freundeskreises klassischer Yachten in der Ostsee machen 450 Segler Station im Eckernförder Hafen.

Eckernförde | Ein Augenschmaus bietet sich Sehleuten an Land seit Mittwoch im Innenhafen. Rund 140 klassische Yachten drängen sich dicht an dicht im Hafen. Ihre Skipper nehmen an der neuntägigen Wettfahrt des bundesweiten Freundeskreises klassischer Yachten teil. Knapp 450 Segler sind in Eckernförde noch bis Freitag unterwegs.

Alle Yachten müssen vor 1970 gebaut sein. „Die Boote müssen auf traditionelle Weise aus traditionellem Material, wie Holz oder Stahl, gebaut sein“, erklärt Wilfried Horns (69), Gründungsmitglied des Freundeskreises, der seit 25 Jahren besteht. Er selbst segelt die „Piraya“, eine 70 Jahre alte Holzyacht. Einige der teilnehmenden Schiffe seien fast 100 Jahre alt, so Horns.

Alle vier Jahre organisiert der Verein, dem 2000 Mitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angehören, eine Wettfahrt in der Ostsee. Gestartet wurde mit einer Nachtregatta am 14. Juni in einer Sternenfahrt von der Kieler Förde, der Flensburger Förde, Schleimünde und Fehmarn aus nach Sonderburg. Am 16. Juni ging es nach Kappeln, am Mittwoch erreichten die Yachten bei teilweise widrigen Bedingungen (Gewitter und Hagel) Eckernförde. Am Donnerstag stehen Regatten an. Gestartet wird gegen 11 Uhr, die Regatten selbst beginnen gegen 12 Uhr Höhe Marinestützpunkt. Es gibt unterschiedliche Bahnen, da die Schiffe unterschiedliche Größen aufweisen. „Uns alle eint die Liebe zu den Yachten“, sagt Horns, „wir segeln nicht gegeneinander, sondern miteinander Regatta.“ Am Freitag geht es nach Kiel, wo die klassischen Yachten am Sonnabend gegen Mittag auf der Förde die Kieler Woche miteröffnen.

Einige Teilnehmer haben sogar den weiten Weg von der österreichischen Seite des Bodensees nicht gescheut. Auf einem Tieflader hat Skipper Christof Grabher seine „Sydia“, Baujahr 1950, über die Autobahn nach Kiel transportieren lassen. Sein Schiff nimmt bereits zum vierten Mal an der Wettfahrt in der Ostsee teil, seine Crew bereits zum fünften Mal. Es sei etwas Besonderes, hier oben im Norden unterwegs zu sein, sind sich Skipper und seine Mannschaft, Christian Reich, Hannes Winter, Michael Seidl und Wolfgang Beck, einig. Die Ostsee sei ein tolles Segelrevier, unter den Teilnehmern herrsche eine tolle Segelkameradschaft, es gebe viele alte Schiffe zu bewundern und zu guter Letzt: „Wir fühlen uns hier wirklich willkommen geheißen.“