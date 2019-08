Am Sonnabend wird in Eckernförde groß gefeiert : 111 Tonnen Sand für die Beach Party

Die Party am Südstrand wurde abgesagt, vor dem K 7 darf hingegen gefeiert werden.

von Gernot Kühl

15. August 2019, 18:30 Uhr

Eckernförde | Der Sand ist geliefert, die Pagoden, Bühne und Bar sind aufgebaut. Die Arbeiten an der Ersatz-Location für die aus Lärmschutzgründen vom Südstrand auf den Parkplatz vor der früheren Discothek K 7 im Kolm verlegten Bacardi Beach Party laufen auf Hochtouren. Claus-Christian Franz und sein Team freuen sich am Sonnabend ab 20 Uhr auf viele Gäste, das Partygelände ist für 1200 Besucher zugelassen. Um für die richtige Atmosphäre zu sorgen, hat Franz gestern 111 Tonnen feinsten Sand anfahren lassen, die jetzt flächendeckend verteilt werden. Karten gibt es bei Famila und an der Abendkasse.