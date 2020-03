Seit fast 47 Jahren aktiv : 1000 Tischabende vom Round Table Eckernförde

Der Round Table Eckernförde feierte seinen 1000. Tischabend seit 1973.

19. März 2020, 09:38 Uhr

Eckernförde | Nach Gründung des Round Table Eckernförde am 19. Mai 1973 konnte in diesem Jahr der 1000. Tischabend mit Tischpräsident Björn Gallenkamp im Kreise der aktiven Tabler und der Old Tabler gefeiert werden.

Tagung an jedem zweiten und vierten Dienstag in Eckernförde

Neben dem Old-Table-Tischpräsidenten Otto Sievers und seinen Mitgliedern konnten auch die Gründungsmitglieder Otto Bolten und Hans Peter Büchler an dem besonderen Tischabend mit einem hohen Lebensalter teilnehmen. Damit tagt der Round Table seit fast 47 Jahren an jedem zweiten und vierten Dienstag in Eckernförde und bringt sich so aktiv mit ins Stadtleben ein und unterstützt viele soziale Projekte, wie etwa Schulen, Hospizinitiative, Jugendfeuerwehr, Projekte von Vereinen und Green Screen mit den verschiedensten Erlösen aus Spendenaktionen.

Round Table statt Plastikbecher

Besonders stolz ist der Round Table Eckernförde seit Juni 2019 der Ideengeber und Ausrichter des nationalen Serviceprojektes „Round Table statt Plastikbecher“ zu sein und damit nicht nur in Eckernförde, sondern in ganz Deutschland von Eckernförde aus in Kindergärten Plastikbecher gegen Edelstahlbecher zu tauschen.