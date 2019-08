Tanzen bis in die tiefe Nacht : 10. Eckernförder Ballnacht

Der Tanzclub Eckernförde bittet am 26,. Oktober zur 10. Eckernförder Ballnacht in die Stadthalle.

von Gernot Kühl

26. August 2019, 18:53 Uhr

Eckernförde | Die 10. Eckernförder Ballnacht am Sonnabend, 26. Oktober, um 20 Uhr soll der festliche Höhepunkt des Jahres werden. Ausrichter ist der Tanzclub Eckernförde. Das Motto: „Space Night“. Stilvolles Tanzen ist angesagt bis tief in die Nacht hinein. Mit am Start ist die Mamaloo-Tanzband. Der Rotary-Club Eckernförde wird auch diesmal wieder eine Tombola mit wertvollen Preisen ausrichten, der Erlös kommt wohltätigen Zwecken zugute. Eintrittskarten kosten 30 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 20 Euro. Die Tickets gibt es Kunden-Center der Eckernförder Zeitung, Kieler Str. 55 (plus 2 Euro Vorverkaufsgebühr).