Die Vereinsvorsitzenden Mike Gollan (l.) und Albert Spreu freuten sich über die große Resonanz bei der Kleintierzuchtschau in Halle II des Schulzentrums Süd in Eckernförde. Über 1.000 Besucher sahen sich die 572 Hühner, Enten, Gänse, Tauben und Kaninchen an.

Foto: Gernot Kühl