Eine fröhliche Runde aus Nortorf, Bordesholm und Drage an der Elbe hatte sich bei Glühwein und Pommes am Stehtisch vor der Almhütte eingefunden. Andrea Schwarze (r.) strahlt mit ihrer roten Weihnachtsmütze, neben ihr ihr Freund Philipp Queiser und ihr Vater Wolfgang Schwarze mit seiner Lebensgefährtin Brigitte Storbeck aus dem niedersächsischen Elbort Drage. „Wir treffen uns seit mehr als zehn Jahren immer am 2. Adventsamstag auf einem Weihnachtsmarkt“, erzählt Andrea Schwarze. Nach Wismar, Bremen, Lübeck oder Stade diesmal in Eckernförde. Warum? „Wir waren im Frühjahr schon einmal hier, und es hat uns hier so gut gefallen“, erzählt Brigitte Storbeck. An- und Abreise erfolgen übrigens mit Bus und Bahn, um den einen oder anderen Punsch richtig genießen zu können.

Foto: Gernot Kühl