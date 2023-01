Sven Hartmann aus Hamburg weiß, wie man Käse und Bananen auf dem Fischmarkt verkauft. Seit 34 Jahren ist er für „Bananen-Fred“ unterwegs und kommt seit 30 Jahren auf den monatlichen Fischmarkt nach Eckernförde. Firmenchef Fred ist 83 Jahre alt. Nur Bananen konnten am Sonntag beim ersten Fischmarkt des Jahres am Eckernförder Hafen nicht verkauft werden - Personalprobleme. Wahrscheinlich geht es am 5. Februar wieder rund.

Foto: Gernot Kühl