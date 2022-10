Verletzt wurden bei dem Unfall der Triebfahrzeugführer und ein Insasse aus dem Pkw. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Nach Zugunfall in Eckernförde Regionalbahn und Lkw stoßen zusammen: Ermittlungen dauern an Von Linda Krüger | 11.10.2022, 12:19 Uhr

Bei einem Unfall zwischen einem Zug und einem Lkw sind in der Berliner Straße in Eckernförde am Montag zwei Menschen verletzt worden. Jetzt äußert sich die Eckernförder Polizei.