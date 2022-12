Eine 90-Jährige wollte helfen und wurde ausgeraubt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei sucht Zeugen 90-Jährige in eigener Wohnung in Eckernförde ausgeraubt Von Arne Peters | 08.12.2022, 12:36 Uhr

Eine 90 Jahre alte Frau ist am Mittwoch nach Angaben der Polizei in ihrer eigenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Jungfernstieg ausgeraubt worden. Als sie den Fahrstuhl betrat, zwängten sich zwei ihr unbekannte Frauen hinzu.