In dem Gebäude am Borbyer Ufer sind die Räumlichkeiten von drei Yachtclubs untergebracht: rechts „Yachtclub Meteor Danzig“ (YMD), in der Mitte Segelclub Eckernförde (SCE) und links der Segelverein Altona-Oevelgönne.

Foto: Arne Peters up-down up-down