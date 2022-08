Täufling Michel Skupin ging nach seiner Taufe durch Pastorin Lea Strohfeldt und Pastor Jan Teichmann strahlend wieder ans Borbyer Ufer. FOTO: Ann-Kathrin Meding up-down up-down Feierliches Ereignis am Borbyer Strand Taufe in der Ostsee: Der besondere Moment beim Auftauchen Von Ann-Kathrin Meding | 22.08.2022, 18:32 Uhr

Die Taufe in der Ostsee wird für viele Menschen etwas ganz Besonderes. So haben sich auch Fynn Petersen (13 Jahre), Michel Skupin (13), Dustin Schibatt (14) und Kalle Borck (16) dafür entschieden, sich in der Ostsee taufen zu lassen.