Von Gernot Kühl | 22.08.2022, 15:03 Uhr

Reden will gelernt sein, sich Wissen aneignen und überzeugend vermitteln und dabei seine Bezugspersonen mitnehmen ebenfalls. Mit seinem Projekt „Learn4Life Germany“ kommt der Initiator Matthias Herzog mit einer hochkarätigen Referenten-Riege am Mittwoch, 31. August, in die Stadthalle.