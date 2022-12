In der Ostlandstraße ist es aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Vor Ort war zu erfahren, dass Jugendliche Knallkörper durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung geworfen haben, ob das den Brand ausgelöst hat, wird derzeit untersucht.

Foto: Gernot Kühl up-down up-down