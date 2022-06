Der Wohnmobilparkplatz am Grünen Weg (hinten) soll um die 25 PKW-Stellplätze (vorne) erweitert werden. FOTO: Arne Peters Finanzausschuss Eckernförde Wohnmobile raus aus der Innenstadt - Parken nur noch am Grünen Weg Von Arne Peters | 10.06.2022, 15:13 Uhr

Immer häufiger stehen Wohnmobile in Eckernförde auch auf PKW-Stellplätzen. Um das zu verhindern, sollen Caravans in Zukunft nicht mehr in der Innenstadt, sondern nur noch am Grünen Weg parken dürfen.