Wincent Weiss FOTO: Thomas Banneyer / dpa up-down up-down Pop am Strand Eckernförde Wincent Weiss: Ein Eutiner Jung kommt zum „Heimspiel“ nach Eckernförde Von Arne Peters | 11.08.2022, 17:35 Uhr

Er ist zurzeit einer der angesagtesten Künstler in Deutschland: Wincent Weiss („Wer, wenn nicht wir“, „Kaum Erwarten“) tritt am Sonnabend bei „Pop am Strand“ auf und hat dabei nicht nur heitere Songs im Gepäck.