Wälder in schlechtem Zustand Willer-Wald wächst auf 250.000 Quadratmeter – Daniel Günther nimmt SH in die Pflicht Von Jonas Bargmann | 18.10.2023, 14:05 Uhr Half beim Bäumepflanzen mit: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

80 Prozent des Waldes in Deutschland seien krank. Ministerpräsident Daniel Günther will den Wald in Schleswig-Holstein weiterentwickeln und bekommt von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel prominente Unterstützung.