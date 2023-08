„Eichhörnchen“-Wirtin und „Kuddelmuddel“-Eigentümerin Yvonne Verhasselt (r.) eröffnet am 12. August die legendäre Wikingerkneipe „Utgard“ in der Eckernförder Gaehtjestraße nach mehrjähriger Schließung wieder. An ihrer Seite Geschäftsführerin Vera Stuber-Roth. Auch die benachbarte Musikkneipe „Kuddelmuddel“ wird derzeit für eine Wiedereröffnung im September / Oktober hergerichtet.

Foto: Gernot Kühl