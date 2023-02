Jaro Thade ist da! Er wurde am Mittwochmorgen um 8.47 Uhr im Rettungswagen auf der Standspur der B76 kurz vor dem Holstein-Stadion geboren. Die Fahrt begann zuvor auf dem „Storchenparkplatz“ für werdende Eltern auf dem Baumarkt-Parkplatz in Eckernförde. Foto: Annkathrin Brien up-down up-down Keine Geburtsklinik in Eckernförde Vom „Storchenparkplatz“ zum Holstein-Stadion: Die dramatische Geburt von Jaro Thade Von Gernot Kühl | 01.02.2023, 16:35 Uhr

Am Mittwoch hat es auf dem „Storchenparkplatz“ des Hagebaumarkts an der B76 in Eckernförde erneut eine Geburts-Noteinsatz gegeben. Das Baby kam dann auf der Weiterfahrt zum UKSH nach Kiel zur Welt. Es war der dritte verbriefte Geburtseinsatz auf dem Baumarkt-Parkplatz.