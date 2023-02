Jaro Thade ist da! Er wurde am Mittwochmorgen um 8.47 Uhr im Rettungswagen auf der Standspur der B76 kurz vor dem Holstein-Stadion geboren. Die Fahrt begann zuvor auf dem „Storchenparkplatz“ für werdende Eltern auf dem Baumarkt-Parkplatz in Eckernförde. Foto: Annkathrin Brien up-down up-down Geburts-Noteinsatz in Eckernförde Erst „Storchenparkplatz“, dann RTW - so kam Jaro Thade zur Welt Von Gernot Kühl | 01.02.2023, 16:35 Uhr

Es ist wieder passiert - Geburts-Noteinsatz am Mittwoch auf dem „Storchenparkplatz“ des Hagebaumarkts an der B76 in Eckernförde. Das Baby kam dann auf der Weiterfahrt zum UKSH nach Kiel zur Welt. Es war der dritte verbriefte Geburtseinsatz auf dem Baumarkt-Parkplatz - laut Rettungssanitäter sollen es dort noch eine mehr gegeben haben.