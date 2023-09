Baumpflanzaktion Verein Citizens Forests schenkt Eckernförde einen Mini-Wald Von Arne Peters | 03.09.2023, 13:52 Uhr Am Eimersee sollen auf 100 Quadratmetern ein Mini-Wald entstehen. Der Verein „Citizens Forests“ lädt die Bürger zum Mitpflanzen ein. Foto: Citizens Forests up-down up-down

Bürger sind eingeladen, am 5. September an einer Pflanzaktion teilzunehmen. Am Eimersee soll auf 100 Quadratmetern ein kleiner Wald entstehen.