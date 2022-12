Das Blasorchester TuS Eckernförde tritt am 3. Dezember um 17 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche auf und gibt ein weihnachtliches Konzert mit plattdeutschen Gedichten. Foto: EZ up-down up-down Konzert „Wiehnachten in Eckernför – töv mol“ Am Sonnabend wird‘s weihnachtlich mit der TuS Eckernförde Von Gernot Kühl | 02.12.2022, 17:42 Uhr

Das Blasorchester der TuS Eckernförde gibt am Sonnabend um 17 Uhr ein Weihnachtskonzert in der St.-Nicolai-Kirche unter dem Motto „Wiehnachten in Eckernför - töv mol“.