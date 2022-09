Auf solchen Infotafeln wird auf das Rauchverbot am Strand hingewiesen - und auf weitere Verhaltensregeln. Foto: Archiv / Gernot Kühl up-down up-down Rauchen im Sand Touristik in Eckernförde spricht Rauchverbot am Strand aus Von Arne Peters | 28.09.2022, 12:27 Uhr

Rauchverbot am Strand - seit Mai gilt die neue Regelung in Eckernförde, die allerdings erst im August mit neuen Schildern an der Promenade publik gemacht wurde. Die Gründe für das Kippen-Aus erklärt Touristik-Chef Stefan Borgmann.