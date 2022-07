Die Wandergesellin Lena nutzte ihren kurzen Eckernförde-Aufenthalt zu einem Besuch in Deutschlands ältesten Berufsbekleidungsgeschäft aus dem Jahr 1760. Hermann Krafft Wolter und seine Frau Kirsten führen das traditionsreiche Geschäft in der Langebrückstraße in achter Generation. Bei ihrem Besuch erhielt Lena ein Handgeld von 10 Euro und einen neuen „Charlottenburger“.

FOTO: Gernot Kühl up-down up-down