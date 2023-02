Trapeznummer ohne Netz und doppelten Boden. Foto: Arne Peters up-down up-down Eckernförde Circus Radefiz: 140 Schüler zeigen Kunststücke, die es in sich haben Von Arne Peters | 17.02.2023, 09:00 Uhr

Der größte Schülerzirkus Deutschlands öffnet am Freitag, Sonnabend und Sonntag wieder seine Manege in der Waldorfschule: 140 Schüler zeigen im Circus Radefiz ihre Kunststücke – und die haben es in sich.