Freiwillige Helfer sorgen dafür, dass Eckernförde bald wieder so aussieht wie vor der großen Sturmflut. Viele Menschen kümmern sich um das Entleeren der gebrauchten Sandsäcke, die wieder eingesammelt und auf Paletten geschichtet zu Sammelplätzen gebracht werden, wo jeder einzelne Sandsack per Hand in Container entleert werden muss. Die vollen Sandcontainer werden anschließend zur Kiesgrube Glindemann in Gammelby gefahren, wo der Sand gelagert und weiter bearbeitet wird. Für die freiwilligen Helfer, die in den vergangenen drei Tagen teilweise seit vielen Stunden im Einsatz sind, bedeutet das harte Arbeit. Zentrale Einsatzgebiete sind der Hafen und - wie hier - der Rathausmarkt.

Foto: Gernot Kühl