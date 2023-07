Am Freitag können Schnorchler die Unterwasserwelt der Ostsee in Eckernförde selbst erkunden. Foto: Archiv / Bernd Wüstneck up-down up-down Eckernförde Ferienspaß im Ostsee Info-Center: Vom Schnorcheln bis zum Bernsteinschleifen Von Arne Peters | 28.07.2023, 16:24 Uhr

Das Ostsee Info-Center bietet in den Ferien viele Aktionen für Kinder an. Gleich vier gibt es am 1. und 2. August.