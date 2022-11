Im Gedenken an die verheerende Sturmflut vor 150 Jahren wird die St. Nicolai-Kirche von der Lichtkünstlerin Katrin Bethge illuminiert. Foto: Kirchengemeinde St. Nicolai, Eckernförde up-down up-down Sturmflut und Hochwasser Vor 150 Jahren wurde Eckernförde durch eine Sturmflut verwüstet Von Petra Baruschke | 10.11.2022, 08:36 Uhr

In der Nacht vom 12. auf den 13. November 1872 ereignete sich in der Eckernförder Bucht eine Sturmflut verheerenden Ausmaßes. Veranstaltungen erinnern an die „Naturgewalten 1872 und heute“