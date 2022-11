Das Publikum sparte bei den Darbietungen der Showakrobatik-Gruppe „Face Kiel“ nicht mit Szenenapplaus. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down Höchste Spendensumme bisher Unicef-Gala in Eckernförde bricht alle Rekorde Von Arne Peters | 21.11.2022, 13:50 Uhr

Drei Stunden tanzten, sangen, turnten und musizierten Schüler am Sonntag bei der Gala der Eckernförder Unicef-Gruppe in der Stadthalle. Nicht nur war der Saal ausverkauft, auch die erzielte Spendensumme war so hoch wie noch nie.