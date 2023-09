Weltkindertag Eckernförde Unicef macht den Kurpark zum „Markt der Möglichkeiten“ Von Arne Peters | 19.09.2023, 14:31 Uhr Die Schüler bieten am Donnerstag im Kurpark viele Mitmachaktionen und Spiele an. Im vergangenen Jahr war auch „Hau den Lukas“ dabei. Foto: Archiv / Arne Peters up-down up-down

Zum Unicef-Weltkindertag lädt die Eckernförder Ortsgruppe am Donnerstag wieder in den Kurpark ein. Hunderte Schüler bieten Spiele, Selbstgemachtes zum Verkauf und Aktionen an.