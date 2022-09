Auf der B76 kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren zwei PKW. Die Polizei und zwei Rettungswagen waren vor Ort. Foto: Stefan Gerken up-down up-down B76 Höhe Kakabellenweg Zwei Leichtverletzte nach Unfall zweier PKW – Verkehr wird nur kurzzeitig behindert Von Stefan Gerken | 02.09.2022, 09:47 Uhr

Am Freitagmorgen, 2. September, kam es auf der B76 in Eckernförde gegen kurz nach 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Involviert waren zwei PKW. Die Unfall-Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Schaden an zumindest einem der Wagen war dagegen erheblich.