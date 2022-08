Freuen sich bereits auf das große Tauffest des Kirchenkreies Rendsburg-Eckernförde am 27. August am Eckernförder Südstrand: Pastor Michael Jordan (l.), Anna-Lisa Himmel mit Caspar und Nico Himmel mit Johan. FOTO: Sabine Sopha up-down up-down Großes Tauffest des Kirchenkreises in Eckernförde Darum lässt Ehepaar Himmel Caspar und Johan am Südstrand taufen Von Sabine Sopha | 18.08.2022, 17:07 Uhr

Am 27. August wird am Südstrand in Eckernförde ein großes Tauffest gefeiert, über 200 Menschen zwischen 0 und 54 Jahren werden bei dieser Gelegenheit getauft. Es ist das erste Mal, dass der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde so ein Tauffest organisiert.