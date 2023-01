Im Kurpark wird das Blasorchester der TuS am 23. Juli zu sehen und zu hören sein. Foto: Archiv/Gernot Kühl up-down up-down Blasorchester in Eckernförde Mit viel Schwung startet die TuS in die musikalische Saison Von Christel Fries | 31.01.2023, 15:59 Uhr

Das traditionelle Maikonzert am 13. Mai macht den Anfang einer Reihe von Konzerten in Eckernförde. Das Blasorchester der Turn- und Spielvereinigung, das in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, möchte in die Zukunft investieren und plant den Aufbau eines Jugendorchesters.