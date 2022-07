Familiensache: Hannelore Schönberg am Steuer des Horch 420 Cabrio aus dem Jahr 1931, das extrem seltene Fahrzeug ist seit Generationen in Familienbesitz und soll es auch bleiben: (v. l.) Tochter Sandra Herzog und ihre Enkelkinder Robby Herzog, Malte Franke und Sarah Herzog, die mit dem DKW F8 Cabrio aus dem Jahr 1938 unterwegs sind. FOTO: Gernot Kühl up-down up-down Start der 15. Eckernförde Classics Faszinierende Autogeschichten und reizvolle Ausfahrten Von Gernot Kühl | 15.07.2022, 18:51 Uhr

Die 15. Eckernförde Classics haben am Freitag mit der ersten Ausfahrt gen Kappeln begonnen. Am Sonnabend geht es durch die Hüttener Berge nach Schleswig und am Sonntag durch Schwansen aufs Gut Hemmelmark.