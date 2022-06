Kurzer Zwischenstopp für die Biker auf der Ostseeterrasse am Eckernförder Kurstrand: (v.l.) Götz Bonsen, Andreas Krappitz, Axel Knobloch, Hannes Brogmus und Gerrit Hencke. FOTO: Gernot Kühl Auf dem Rad von Flensburg nach Kiel „Tor Tour“ von Nord nach Süd mit Götz Bonsen und Gerrit Hencke Von Gernot Kühl | 22.06.2022, 17:11 Uhr

193 Kilometer von Flensburg nach Lübeck an einem Tag - das hatten sich die beiden sh:z-Onlineredakteure Götz Bonsen und Gerrit Hencke zum Ziel gesetzt. Unterwegs gab einen „Platten“ und schlechte Wege, so dass der ehrgeizige Zeitplan am Ende nicht mehr ganz zu halten war.